Аlt;0,вlt;0, доказать что 2а(а+в)gt;0

Алгебра
Аlt;0,вlt;0, доказать что 2а(а+в)gt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A + b < 0, т.к. сложение двух отрицательных чисел отрицательно т.к. a < 0 и a + b < 0, то их произведение будет больше 0, т.к. произведение двух отрицательных чисел больше 0, т.е. 2a(a + b) > 0, т.к. 2 - положительное число, оно знак всего выражения изменить не может, получается неравенство истинно, что и требовалось доказать
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