Мне нужно составить большой пример помогите

Математика
Мне нужно составить большой пример помогите
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Гость:
((65+33:11):2)+(5*4+2)):8
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