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Мне нужно составить большой пример помогите
Математика
Мне нужно составить большой пример помогите
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((65+33:11):2)+(5*4+2)):8
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