Какие растения и животные нуждаются в охране в ульяновске

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По сравнению с предыдущим изданием, во вторую редакцию внесены изменения и дополнения в видовой список растений и животных. В новом реестре растений и животных, занесённых в Красную книгу области, содержится 500 видов, из них 21 - в списке исчезнувших видов Красной книги; 77 - в списке объектов растительного и животного мира Ульяновской области, нуждающихся в особом внимании. Именно в отношении видов, занесённых в Красную Книгу Ульяновской области, действуют организационно-правовые гарантии, повышающие возможности их сохранения и восстановления.Второе издание разрабатывалось коллективом учёных при содействии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области.По словам Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ульяновской области Вячеслава Кублика, необходимость дополнения и переиздания Красной Книги возникла давно. За три года, прошедшие со времени первого опубликования, произошли определённые изменения в статусе пребывания того или иного вида на территории области, появились новые исследования и информация.Первое издание вышло малым тиражом в 100 экземпляров и являлось труднодоступным для населения. Второе издание будет выпущено в 1000 экземпляров.