Что сообщается в финале романа о дальнейшей судьбе Владимира Дубровского?почему ??н покинул крестьян? По роману "Дубровский"

Литература
Что сообщается в финале романа о дальнейшей судьбе Владимира Дубровского?почему ??н покинул крестьян? По роману "Дубровский"
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Автор: Гость
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Гость:
Как говорят он уехал в загроницу или изчез непонятно куда
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