Помогите пож решить уравнение . (х - 8 ) 2=( х + 9 ) 2
Математика
Помогите пож решить уравнение . (х - 8 ) 2=( х + 9 ) 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я конечно могу ошибаться, но как по мне решить это уравнение невозможно, X по ходу решения пропадает и получается 0=34.
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