Найдите периметр прямоугольника соседние стороны которого равны 13 мм и 17 мм

Математика
Найдите периметр прямоугольника соседние стороны которого равны 13 мм и 17 мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р =( А + В) х2 (13 + 17) х 2 = 30 х 2 = 60(мм) периметр прямоугольника
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