ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.ПИСЬМЕННО ЗАДАЙ ВОПРОСЫ К КАЖДОМУ ВТОРОСТЕПЕННОМУ ЧЛЕНУ ??РЕДЛОЖЕНИЯ. Образец: Во вторник мы посмотрели интересный фильм. посмотрели (когда?) во вторник посмотрели (что?) фильм фильм (какой?) интересн...

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ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.ПИСЬМЕННО ЗАДАЙ ВОПРОСЫ К КАЖДОМУ ВТОРОСТЕПЕННОМУ ЧЛЕНУ ??РЕДЛОЖЕНИЯ. Образец: Во вторник мы посмотрели интересный фильм. посмотрели (когда?) во вторник посмотрели (что?) фильм фильм (какой?) интересный ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Смешная история произошла со мной в метро. Мама приготовила мне желе из смородины.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
История(Кокая?)смешная  Произошла(Где?)в метро Желе(Из чего?)из смородины Приготовила(Что?)желе
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