Определить число витков на 1 м длин электрическое поле создано двумя точечными за??ядами Q1 равно 50 нКл Q2 равно 100 нКл расстояние между ними равно 10 см Где и на каком расстоянии от первого заряда находится точка в которой н...
Физика
Определить число витков на 1 м длин электрическое поле создано двумя точечными за??ядами Q1 равно 50 нКл Q2 равно 100 нКл расстояние между ними равно 10 см Где и на каком расстоянии от первого заряда находится точка в которой напряженность равна нулю
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Гость:
Думаю от первой скорее всего
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