А МОЖНО АЛГЕБРАИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Математика
А МОЖНО АЛГЕБРАИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно! Но где задачи решения?                                                                                                                                                                                                                                                   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.ПИСЬМЕННО ЗАДАЙ ВОПРОСЫ К КАЖДОМУ ВТОРОСТЕПЕННОМУ ЧЛЕНУ ??РЕДЛОЖЕНИЯ. Образец: Во вторник мы посмотрели интересный фильм. ...
Ответить
Русский язык
Сколько значений у слова правил
Ответить
Математика
К трёхзначному числу приписали цифру 9 сначала слева, а потом справа-получили два ??етырёхзначных числа, разность которых равна 639. Найдите трёхзн...
Ответить
Алгебра
Помогите с зданием пожалуйста.
Ответить
Алгебра
Укажіть кількість коренів рівняння х (х-3)(х-4)=0
Ответить