Помогите выполнить марфологический разбор слова
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Помогите выполнить марфологический разбор слова
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма: СЕРЫЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: дательный падеж, единственное число, качественное прилагательное, мужской род, неодушевленное, одушевленное Формы: серый, серого, серому, серым, сером, серая Начальная форма: НЕБО Часть речи: существительное Грамматика: дательный падеж, единственное число, неодушевленное, средний род Формы: небо, неба, небу
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