Хто знає продовження, чи с якого тексту цей уривок? Дайте продовження. З високого горба було далеко видно і ось ще Вибравшись на його вершину, хлопці оглянулись. навколо. Ніяких змін вони не замітили"

Українська мова

Хто знає продовження, чи с якого тексту цей уривок? Дайте продовження. З високого горба було далеко видно і ось ще Вибравшись на його вершину, хлопці оглянулись. навколо. Ніяких змін вони не замітили"

Автор: Гость