Хто знає продовження, чи с якого тексту цей уривок? Дайте продовження. З високого горба було далеко видно і ось ще Вибравшись на його вершину, хлопці оглянулись. навколо. Ніяких змін вони не замітили"
Українська мова
Хто знає продовження, чи с якого тексту цей уривок? Дайте продовження. З високого горба було далеко видно і ось ще Вибравшись на його вершину, хлопці оглянулись. навколо. Ніяких змін вони не замітили"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Володимир Малик "Чорний вершник"
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