Что такое пунктуация?(пожалуйста не переписывайте в интернете своими словами)

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Что такое пунктуация?(пожалуйста не переписывайте в интернете своими словами)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пунктуация-это раздел науки в которой изучается правила расстановки знаков препинания.
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