ABCD-прямоугольник. угол PAB=30 градусов, 2AP=PC=4см. чему равна длина отрезка BC?
Геометрия
ABCD-прямоугольник. угол PAB=30 градусов, 2AP=PC=4см. чему равна длина отрезка BC?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольном треугольнике АВС напротив ∠30 лежит катет равный половине гипотенузы гипотенуза АС=6,катет лежащий против ∠30=6/2=3
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