35 баллов! Помогите пож СРОЧНО!! исследуйте функцию y = 3x^3-4x^5+1/x^2 на четность
Алгебра
35 баллов! Помогите пож СРОЧНО!! исследуйте функцию y = 3x^3-4x^5+1/x^2 на четность
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