Запиши выражение и найди его значение: разность суммы чисел 512 и 27 и их разности. Помогите! Срочноооооооо!!!!! Плиззи!
Математика
Запиши выражение и найди его значение: разность суммы чисел 512 и 27 и их разности. Помогите! Срочноооооооо!!!!! Плиззи!
Ответ(ы) на вопрос:
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(512+27)-(512-27) =54
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