Запиши выражение и найди его значение: разность суммы чисел 512 и 27 и их разности. Помогите! Срочноооооооо!!!!! Плиззи!

Математика
Запиши выражение и найди его значение: разность суммы чисел 512 и 27 и их разности. Помогите! Срочноооооооо!!!!! Плиззи!
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Гость:
(512+27)-(512-27) =54
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