Запиши выражение и найди его значение: разность суммы чисел 512 и 27 и их разности. Помогите! Срочноооооооо!!!!! Плиззи!

Математика

Запиши выражение и найди его значение: разность суммы чисел 512 и 27 и их разности. Помогите! Срочноооооооо!!!!! Плиззи!

Автор: Гость