Помогите перевести пожалуйста это срочно

Гость: Гость:

Наш школьный праздник был в этом году 24 сентября. начало было в 15.00,а заканчивала в 19.00.Погода была хорошая,поэтому мы могли праздновать в школьном дворе.У каждого класса был в постановка.У нас была игра и......У нашей постановке пришло много детей.А 8а класс показал цирковую игру.8а класс показал театральный отрывок.Всем все понравилось.