Помогите перевести пожалуйста это срочно
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Помогите перевести пожалуйста это срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наш школьный праздник был в этом году 24 сентября. начало было в 15.00,а заканчивала в 19.00.Погода была хорошая,поэтому мы могли праздновать в школьном дворе.У каждого класса был в постановка.У нас была игра и......У нашей постановке пришло много детей.А 8а класс показал цирковую игру.8а класс показал театральный отрывок.Всем все понравилось.
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