Обратной прапорцианальностью является функция: 1)y=x² 2)y=x/5 3)y=√x 4)y=10/x 5)y=x³
Математика
Обратной прапорцианальностью является функция: 1)y=x² 2)y=x/5 3)y=√x 4)y=10/x 5)y=x³
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обратной пропорциональностью являются функции по цифрами 2 и 4
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