Длина первой стороны треугольника 34см, второй - 29см, а длина третьей стороны на 30см меньше, чем сумма длин первых двух сторон. 1) Узнай длину третьей стороны треугольника. 2) Вычисли периметр треугольника.
Математика
Длина первой стороны треугольника 34см, второй - 29см, а длина третьей стороны на 30см меньше, чем сумма длин первых двух сторон. 1) Узнай длину третьей стороны треугольника. 2) Вычисли периметр треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (34+29)-30=63-30=33см 2) P=34+29+33=96см
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