Длина первой стороны треугольника 34см, второй - 29см, а длина третьей стороны на 30см меньше, чем сумма длин первых двух сторон. 1) Узнай длину третьей стороны треугольника. 2) Вычисли периметр треугольника.

Математика

Длина первой стороны треугольника 34см, второй - 29см, а длина третьей стороны на 30см меньше, чем сумма длин первых двух сторон. 1) Узнай длину третьей стороны треугольника. 2) Вычисли периметр треугольника.

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