Посчитайте коэффициент увлажнения для Санкт-Петербурга если известно что средня?? температура июля состовляет +18, в январе -5,5 годовое количество осадков 660мм, испаряемость равна 330 мм/год , а испарение -240 мм/год

География

Посчитайте коэффициент увлажнения для Санкт-Петербурга если известно что средня?? температура июля состовляет +18, в январе -5,5 годовое количество осадков 660мм, испаряемость равна 330 мм/год , а испарение -240 мм/год

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