Посчитайте коэффициент увлажнения для Санкт-Петербурга если известно что средня?? температура июля состовляет +18, в январе -5,5 годовое количество осадков 660мм, испаряемость равна 330 мм/год , а испарение -240 мм/год

География
Посчитайте коэффициент увлажнения для Санкт-Петербурга если известно что средня?? температура июля состовляет +18, в январе -5,5 годовое количество осадков 660мм, испаряемость равна 330 мм/год , а испарение -240 мм/год
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти коэффициент увлажнения надо количество осадков разделить на испаряемость 660 : 330 = 2 (избыточное увлажнение)
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