Вычислите по действиям: 2,2(7)+4 1/6 *(0,625-1,64:1,6)=
Алгебра
Вычислите по действиям: 2,2(7)+4 1/6 *(0,625-1,64:1,6)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,2(7) = 41/18 4 1/6 = 25/6 41/18 + 25/6 * (0,625 - 1,64 : 1,6) = 11/18 1) 1,64 : 1,6 = 1,025 2) 0,625 - 1,025 = - 0,4 3) 25/6 * (-0,4) = 25/6 * (-2/5) = - (5*1)/(3*1) = - 5/3 4) 41/18 + (-5/3) = 41/18 - 30/18 = 11/18
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