Срочно!! при каком значении переменной x значение выражения 3x-5 в четыре раза больш?? значения выражения x-2
Математика
Срочно!! при каком значении переменной x значение выражения 3x-5 в четыре раза больш?? значения выражения x-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x - 5 = 4(x - 2) 3x - 4x = - 8 + 5 - x = - 3 x = 3
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