Решите уравнение 21/0,7х=9,5/1,9 2) 3,4/9=17х/4,5. 3)7,2/1,17х=8/3,9. 4)1,5х/4=9/8
Математика
Решите уравнение 21/0,7х=9,5/1,9 2) 3,4/9=17х/4,5. 3)7,2/1,17х=8/3,9. 4)1,5х/4=9/8
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21/0,7x=9.5 0.7x=9.5*24 0.7x=199,5 x=285
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