3/5 числа m составляют 4/7 числа 4,2. Найдите число m

Математика
3/5 числа m составляют 4/7 числа 4,2. Найдите число m
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)найдём 4/7 числа 4,2 4,2:7*4=2,4 2)найдём число m 2,4:3*5=4
Гость:
1) 4,2 :7 х4 =2,4     4/7 от4,2 2) 2,4 : 3 х 5 =4      число m
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