Велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч, через 2 часа вслед за ним выехал другой со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Математика
Велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч, через 2 часа вслед за ним выехал другой со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13.4*2=26.8км-расстояние между велосипедистами. 2)17.4-13.4=4км/ч-разница скоростей. 3)26.8:4=через 6.7 часов-они встретятся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
уравнение 15*(a-4)=42+8*(a-4)
Ответить
Математика
Х:40=6840 728 100:Х=900 решение в столбик.
Ответить
Литература
Как менялась погода на протяжении происходящих в сказке событий? ("Тёплый хлеб")
Ответить
Алгебра
решите уравнение log√5(1-2x)=4
Ответить
Математика
ПЕРИМЕТР ТРЕУГОЛЬНИКА РАВЕН 1ДМ8СМ А ШИРИНА 3 СМ . КАКОВА ЕГО ПЛОЩАДЬ
Ответить