Велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч, через 2 часа вслед за ним выехал другой со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Математика
Велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч, через 2 часа вслед за ним выехал другой со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13.4*2=26.8км-расстояние между велосипедистами. 2)17.4-13.4=4км/ч-разница скоростей. 3)26.8:4=через 6.7 часов-они встретятся.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература