Велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч, через 2 часа вслед за ним выехал другой со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Математика

Велосипедист выехал со скоростью 13,4 км/ч, через 2 часа вслед за ним выехал другой со скоростью 17,4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость