ПЕРИМЕТР ТРЕУГОЛЬНИКА РАВЕН 1ДМ8СМ А ШИРИНА 3 СМ . КАКОВА ЕГО ПЛОЩАДЬ
Математика
ПЕРИМЕТР ТРЕУГОЛЬНИКА РАВЕН 1ДМ8СМ А ШИРИНА 3 СМ . КАКОВА ЕГО ПЛОЩАДЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18-3=15(см) длина 2)3*15=45(см)S
Гость:
1) 18-3=15(см) длина треугольника 2)3*15=45(см)- площадь
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