Діалог на тему:,,Чи потрібно сучасному школяру читати художню літературу"

Гость: Гость:

-Доброго дня!-Зайшовши до класу сказала бібліотекар. -Доброго дня!-Чемно відповіли діти. -Сьогодні ми поговоримо про художню літературу. Хто має запитання? Піднялася рука Оленки. -Яке запитання? -Чи потрібно читати мені художню літературу? Адже зараз є багато підручників та енциклопедій. І часу на книги не вистачає! Після цього клас затих. -Ну це питання важливе... Ти, звичайно не маєш часу на книги, але їх потрібно читати. Художньою літеретурою ти розвиваєш мовлення та дізнаєшся багато цікавого! Звичайно-це потрібно! -Дякую!-Хором відповіли діти.