Определите протяжённость Северной Америки в градусной мере и километрах по северному тропику

Українська література
Определите протяжённость Северной Америки в градусной мере и километрах по северному тропику
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в километрах  888,градусная мера 8
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