У Мурки родились котята. Они жили в корзине. Мурка кормила их. Котята росли быстро. Петя любил смотреть на котят.

Гость: Гость:

а что сделать надо? Если поставить точки и найти главные члены, то вот: 1) У Мурки родились котята. 2)Они жили в корзине.3) Мурка кормила их. 4)Котята росли быстро. 5)Петя любил смотреть на котят. 1)Котята-подлежащее, родились-сказуемое 2) Они-подлежащее, жили-сказуемое 3)Мурка-подлежащее, кормила-сказуемое 4) Котята-подлежащее, росли-сказуемое 5) Петя-подлежащее, любил смотреть-сказуемое P.S. подлежащее подчеркивается одной чертой, сказуемое-двумя))))