найти восемнадцатый член арифметической прогрессии если a 1 = 70 d =-3
Алгебра
найти восемнадцатый член арифметической прогрессии если a 1 = 70 d =-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а(n)=а1+d(n-1) a(18)=70-3(18-1) a(18)=70-51 a(18)=19
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