В швейной мастерской из третьей части ткани сшили платья,а из шестой части-костюмы.После этого в мастерской осталось 460 м ткани.Сколько метров ткани было в мастерской?

Математика

В швейной мастерской из третьей части ткани сшили платья,а из шестой части-костюмы.После этого в мастерской осталось 460 м ткани.Сколько метров ткани было в мастерской?

Автор: Гость