В швейной мастерской из третьей части ткани сшили платья,а из шестой части-костюмы.После этого в мастерской осталось 460 м ткани.Сколько метров ткани было в мастерской?
Математика
В швейной мастерской из третьей части ткани сшили платья,а из шестой части-костюмы.После этого в мастерской осталось 460 м ткани.Сколько метров ткани было в мастерской?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/3 + 1/6 = 1/2 половина всей ткани 2) 2/2 - 1/2 = 1/2 = 460 метров осталось 3) 460 х 2 = 920 метров ткани было в мастерской.
Гость:
1)1/3+1/6=2/6+1/6=3/6=1/2 ткани- пошла на платья и костюмы 2)1-1/2=2/2-1/2=1/2 ткани осталось-это 460 м 3)460:1/2=460*2=920 м ткани было в мастерской Отвкт: 920 м ткани.
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