Вычислите цепочку превращений.Первое уравнение реакции уравнять методом электронного баланса. S-SO2-NA2SO3-SO2-SO3-H2SO4
Химия
Вычислите цепочку превращений.Первое уравнение реакции уравнять методом электронного баланса. S-SO2-NA2SO3-SO2-SO3-H2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S + O2= SO2 Sс зарядом 0 >>-4e>>S c зарядом +4 O2c зарядом 0 >>+4e>>O с зарядом -2 SO2 +Na2O>>Na2so3 Na2SO3 >>> Na2O + SO2 2SO2 + O2>>2SO3 SO3 + H2O>> H2SO4
Гость:
S-SO2-NA2SO3-SO2-SO3-H2SO4 S + O2 = SO2 S(0) + O2(0) = S(+4)O(-2) O + 2e = O 2- S - 4e = S 4+ Na2O + SO2 = Na2SO3 Na2SO3 = Na2O + SO2 2SO2 + O2 = 2SO3 SO3 + H2O = H2SO4
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