илья муромец,алёша попович и добрыня никитич освободили из плена 1400 человек: красных девиц , стариков , да малых детушек. красных девиц было в 3 раза больше , чем стариков , а стариков и малых детушек вместе было 743. Сколько...
Математика
илья муромец,алёша попович и добрыня никитич освободили из плена 1400 человек: красных девиц , стариков , да малых детушек. красных девиц было в 3 раза больше , чем стариков , а стариков и малых детушек вместе было 743. Сколько красных девиц освободили ? Сколько стариков? Сколько малых детушек ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+3х+743-х=1400 3х=1400-743 3х=657 х=657:3 х=219-стариков. 2)3*219=657-красных девиц. 3)743-219=524-малых детушек.
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