илья муромец,алёша попович и добрыня никитич освободили из плена 1400 человек: красных девиц , стариков , да малых детушек. красных девиц было в 3 раза больше , чем стариков , а стариков и малых детушек вместе было 743. Сколько...

Математика

илья муромец,алёша попович и добрыня никитич освободили из плена 1400 человек: красных девиц , стариков , да малых детушек. красных девиц было в 3 раза больше , чем стариков , а стариков и малых детушек вместе было 743. Сколько красных девиц освободили ? Сколько стариков? Сколько малых детушек ?

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