1) президент Франции,последователь де Голля?-7 букв 2)Метод регулирования экономики?-8 букв
Обществознание
1) президент Франции,последователь де Голля?-7 букв 2)Метод регулирования экономики?-8 букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жорж Жан Раймон Помпиду(7 букв)2) Может дефляция, точно незнаю.
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