Помогите пожалуйста, я решила и получилось 1, это верно?    DABC-правильный тетраэдр, M, N, K- середины ребер AB, BC и CD соответственно. Длина вектора DM = sqrt3. Найти длину вектора MN

Геометрия
Помогите пожалуйста, я решила и получилось 1, это верно?    DABC-правильный тетраэдр, M, N, K- середины ребер AB, BC и CD соответственно. Длина вектора DM = sqrt3. Найти длину вектора MN
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
правильно DM это высота в равностороннем треугольнике, поэтому половина стороны равна DM*ctg(60) = 1. А МN - это средняя линяя в таком же треугольнике, то есть тоже половина стороны 
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