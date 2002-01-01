в чем заключается существенные особенности эгп азиатской россии
Українська література
в чем заключается существенные особенности эгп азиатской россии
Ответ(ы) на вопрос:
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Площадь макрорегиона около 13,1 млн км², что составляет около 77 % территории нынешней России. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории УФО, СФО и ДВФО в общей сложности проживало около 39,13 млн человек, то есть 27 % от общего населения РФ.[1] В среднем плотность населения здесь заметно ниже европейской части страны и одна из наименьших в мире — 1,9 жителя на 1 км² (средняя по РФ — 8,3). По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в азиатской части России проживало 25,55 млн чел.[2]. Крупнейшие города (с населением свыше 500 тыс. человек): Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Красноярск, Тюмень, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Новокузнецк, Барнаул, Кемерово, Томск. Азиатскую часть России составляют четыре экономических района страны — Уральский (частично), Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный. НО ЭТО ТОЛЬКО ГЕГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)
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