найдите энергию фотона для инфокрасных лучей ( ню = 10^12 Гц)   

Физика
найдите энергию фотона для инфокрасных лучей ( ню = 10^12 Гц)   
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Гость:
. E = h*ню, p = E/c, масса нулевая
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