із села до міста виїхав автомобіль зі швидкістю 62км/год.Одночасно назустріч йому з міста зі швидкістю 40км/год виїхав мотоцикліст.Вони зустрілися через 2 год.Яка відстань між селом і містом?

Математика
із села до міста виїхав автомобіль зі швидкістю 62км/год.Одночасно назустріч йому з міста зі швидкістю 40км/год виїхав мотоцикліст.Вони зустрілися через 2 год.Яка відстань між селом і містом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 62 + 40 = 102 км/ ч скорость сближения 2) 102 х 2 = 204 км расстояние между селом и городом
Гость:
1)швидкість автомобіля та мотоцикла разом 62+40=102 км/год 2)відстань між селом та містом 102*2=204 км   2 спосіб 1)проїхав автомобыль до зустрічи 62*2=124 км 2)проїхав мотоцикл до зустрічи 40*2=80 км 3)відстань між селом та містом 124+80=204 км
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