із села до міста виїхав автомобіль зі швидкістю 62км/год.Одночасно назустріч йому з міста зі швидкістю 40км/год виїхав мотоцикліст.Вони зустрілися через 2 год.Яка відстань між селом і містом?

Математика

із села до міста виїхав автомобіль зі швидкістю 62км/год.Одночасно назустріч йому з міста зі швидкістю 40км/год виїхав мотоцикліст.Вони зустрілися через 2 год.Яка відстань між селом і містом?

Автор: Гость