Придумать условие задачи с решением 40-(40-12)
Математика
Придумать условие задачи с решением 40-(40-12)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина прямоугольника 40 см,а ширина на 12 см меньше. На сколько длоина прямоугольника больше его ширины ? 1) 40- 12= 28 см ширина 2)40- 28 =на 12 см меньше 40-(40-12)= 12
Гость:
на заводе сделали 40 деталей. а на предприятии на 12 меньше.. на сколько деталей завод сделал больше? 40-(40-12)
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