Осуществите превращение Zn больше ZnO больше ZnCl2 больше Zn(OH)2 Укажите типы химических реакцый.

Химия
Осуществите превращение Zn больше ZnO больше ZnCl2 больше Zn(OH)2 Укажите типы химических реакцый.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Zn + O₂ = 2ZnO (реакция соединения) 2) ZnO + CaCl₂ = ZnCl₂ + CaO (реакция обмена) 3) ZnCl₂ + Ca(OH)₂ = Zn(OH)₂ + CaCl₂ (реакция обмена)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
составь по выражению похожие задачи 40+(40-12) 2 класс
Ответить
Английский язык
Помогите составить из слов предложения 1a giftshop/ behind/ theres/ the cafe 2hands/ you/ wash/ your/ must/ after/ animals/ touching 3interesting/ ...
Ответить
География
какие основные направления развития биоэтики
Ответить
Геометрия
Основание прямой призмы - прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см. Найдите площадь боковой поверхности призмы, если её наибольшая боковая гра...
Ответить
Геометрия
Три равных окружности радиуса R касаются друг друга внешним образом . Найдите стороны и угл треугольника , вершинами которого служат точки касания .
Ответить