Осуществите превращение Zn больше ZnO больше ZnCl2 больше Zn(OH)2 Укажите типы химических реакцый.

Химия

Осуществите превращение Zn больше ZnO больше ZnCl2 больше Zn(OH)2 Укажите типы химических реакцый.

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