Осуществите превращение Zn больше ZnO больше ZnCl2 больше Zn(OH)2 Укажите типы химических реакцый.
Химия
Осуществите превращение Zn больше ZnO больше ZnCl2 больше Zn(OH)2 Укажите типы химических реакцый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Zn + O₂ = 2ZnO (реакция соединения) 2) ZnO + CaCl₂ = ZnCl₂ + CaO (реакция обмена) 3) ZnCl₂ + Ca(OH)₂ = Zn(OH)₂ + CaCl₂ (реакция обмена)
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