составь по выражению похожие задачи 40+(40-12) 2 класс
Математика
составь по выражению похожие задачи 40+(40-12) 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабушка собрала 40 грибов,а внук на 12 грибоа меньше. Сколько всего сбрали грибов бабушка с внуком? 40+(40-12)= 68 грибов
Гость:
В магазине купили 40 шоколадок, и в подарок дали на 12 шоколадок вмессе. Сколько всего шоколадок унесли домой покупатели?
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