составь по выражению похожие задачи 40+(40-12) 2 класс

Бабушка собрала 40 грибов,а внук на 12 грибоа меньше. Сколько всего сбрали грибов бабушка с внуком? 40+(40-12)= 68 грибов

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В магазине купили 40 шоколадок, и в подарок дали на 12 шоколадок вмессе. Сколько всего шоколадок унесли домой покупатели?