какие основные направления развития биоэтики

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Биоэтика, ее предмет и основные направления 1. Что такое биоэтика? В конце XX в. возникло новое, оригинальное направление в этике, связанное с медициной, но имеющее гораздо более широкое мировоззренческое значение (влияющее на представления о жизни и смерти) и меняющее взаимоотношения между врачом и пациентом - биоэтика. Данное направление потребовало создания новых этических принципов, поскольку было связано с крупными открытиями в биологии, ведущими к революции во всей системе ценностей, к революции в морали и культуре. Революция в биологии повлекла за собой проблемы, с которыми никогда раньше не сталкивалось человечество. Эта революция также затрагивает самые фундаментальные вопросы человеческого бытия, занимавшие важное место в традиционной культуре и представлявшие величайшую тайну, в том числе: вопрос нравственного отношения к зарождению новой жизни, концепцию эротической любви и деторождения, проблему отношения к смерти и понимание самой жизни и др. Биоэтика - направление, рассматривающее моральные проблемы в новейших областях медицины, связанные с принятием решений относительно здоровья и продолжения жизни. Каждый этап человеческой жизни - зачатие, роды, рождение и смерть - сегодня подвержен изменению по воле больного, его родственников и врачей. Человечество в настоящее время готово подчинить своему контролю живые силы природы. Этот технический прогресс выходит за пределы традиционных моральных ценностей. Поэтому возникло такое направление, как биоэтика, задача которой - определить границы применения новых орудий жизни и смерти. Основные направления исследований биологической природы человека: - модификация поведения с помощью "шоковой терапии", - генная инженерия, - суррогатное материнство, - клонирование, - этика аборта, - трансплантация органов, - продажа детей, - изменение пола, - искусственное продление жизни, эвтаназия. 2. Когда возникла биоэтика? В 1965 г. в