квадратний корінь з 100+квадратний корінь з 49-квадр кор з 16
Алгебра
квадратний корінь з 100+квадратний корінь з 49-квадр кор з 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\sqrt{100}+\sqrt{49}-\sqrt{16} = 10+7-4 =13[/latex]
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