квадратний  корінь з 100+квадратний корінь з 49-квадр кор з 16

Алгебра
квадратний  корінь з 100+квадратний корінь з 49-квадр кор з 16
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\sqrt{100}+\sqrt{49}-\sqrt{16} = 10+7-4 =13[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
написать сочинение, портретный очерк мамы
Ответить
Математика
три мавпи їли банани.перша зїла 5 , третя 3.перша і друга мавпи разом зїли у 3 рази більше ніж третя.скільки зїла друга мавпа?
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!!сочинение миниатюра ''''о чём могли спорить кофейник и чайник!!!
Ответить
Обществознание
хитроумный одиссей мечтал услышать сладкозвучное пение сирен.Но ему это не удалось :спутники одиссея в страхе за его жизнь привязали царя Итаки к м...
Ответить
Физика
Камень подбросили вверх. Изменяется ли во время полета сила тяготения, действующая на камень со стороны Земли?Почему?
Ответить