три мавпи їли банани.перша зїла 5 , третя 3.перша і друга мавпи разом зїли у 3 рази більше ніж третя.скільки зїла друга мавпа?
Математика
три мавпи їли банани.перша зїла 5 , третя 3.перша і друга мавпи разом зїли у 3 рази більше ніж третя.скільки зїла друга мавпа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*3=9 бананов-съели первая и вторая вместе. 2)9-5=4 банана-съела вторая.
Гость:
3*3=9б- первая и вторая вместе 9-5=4б- съела вторая мавпа
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