три мавпи їли банани.перша зїла 5 , третя 3.перша і друга мавпи разом зїли у 3 рази більше ніж третя.скільки зїла друга мавпа?

Математика
три мавпи їли банани.перша зїла 5 , третя 3.перша і друга мавпи разом зїли у 3 рази більше ніж третя.скільки зїла друга мавпа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*3=9 бананов-съели первая и вторая вместе. 2)9-5=4 банана-съела вторая.
Гость:
3*3=9б- первая и вторая вместе 9-5=4б- съела вторая мавпа 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО!!!сочинение миниатюра ''''о чём могли спорить кофейник и чайник!!!
Ответить
Обществознание
хитроумный одиссей мечтал услышать сладкозвучное пение сирен.Но ему это не удалось :спутники одиссея в страхе за его жизнь привязали царя Итаки к м...
Ответить
Физика
Камень подбросили вверх. Изменяется ли во время полета сила тяготения, действующая на камень со стороны Земли?Почему?
Ответить
Алгебра
найдите площадь прямоугольника ,вершины которого заданы координатами в декартовой системе координат А(0;-3),В(1;0),С(7;-2),D(6;-5)
Ответить
Обществознание
крупнейшие политические центры Руси
Ответить