хитроумный одиссей мечтал услышать сладкозвучное пение сирен.Но ему это не удалось :спутники одиссея в страхе за его жизнь привязали царя Итаки к мачте и заклеили ему уши воском. найдите ошибки
Обществознание
хитроумный одиссей мечтал услышать сладкозвучное пение сирен.Но ему это не удалось :спутники одиссея в страхе за его жизнь привязали царя Итаки к мачте и заклеили ему уши воском. найдите ошибки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это утверждение неверно. Так как Одиссей приказал привязать его к мачте, а своим спутникам заклеил уши воском!
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