хитроумный одиссей мечтал услышать сладкозвучное пение сирен.Но ему это не удалось :спутники одиссея в страхе за его жизнь привязали царя Итаки к мачте и заклеили ему уши воском. найдите ошибки

Обществознание

хитроумный одиссей мечтал услышать сладкозвучное пение сирен.Но ему это не удалось :спутники одиссея в страхе за его жизнь привязали царя Итаки к мачте и заклеили ему уши воском. найдите ошибки

Автор: Гость