Оцените значение выражения 1/у, если: а) 5 меньше у меньше 8 б)0,125 меньше у меньше 0,25
Алгебра
Оцените значение выражения 1/у, если: а) 5 меньше у меньше 8 б)0,125 меньше у меньше 0,25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5
1/y>1/8 ; 1/8<1/y<1/5 0,125 1/y>4 4<1/y<8 Ответ: а) 1/8<1/y<1/5 б) 4<1/y<8
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