Оцените значение выражения 1/у, если: а) 5 меньше у меньше 8 б)0,125 меньше у меньше 0,25

Алгебра

Оцените значение выражения 1/у, если: а) 5 меньше у меньше 8 б)0,125 меньше у меньше 0,25

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