Як позначають родовища корисних копалин на карті?

Гость: Гость:

треугольник- песок,Квадрат заштрихованный на искосок-бурый уголь, Квадрат разделенный на пополам по вертикали- глина, по горизонтали- гипс,Разделен и по вертикали и по горизонтали по средине - мел,два прямоугольника,как лесенка один наплывает на другой -торф.