Як позначають родовища корисних копалин на карті?
История
Як позначають родовища корисних копалин на карті?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник- песок,Квадрат заштрихованный на искосок-бурый уголь, Квадрат разделенный на пополам по вертикали- глина, по горизонтали- гипс,Разделен и по вертикали и по горизонтали по средине - мел,два прямоугольника,как лесенка один наплывает на другой -торф.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Русский язык
Помогите решить пожалуйста данное задание умоляю!!! Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил.. выставку.2....
Алгебра
Дан треугольник АВС с координатами А(6;3) В(5;-2) С(-5;2) Найти: 1) Скалярное произведение векторов (АВ*АС) 2) Угол А 3) Координаты точек пересечен...
Математика