Як позначають родовища корисних копалин на карті?

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Як позначають родовища корисних копалин на карті?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник- песок,Квадрат заштрихованный на искосок-бурый уголь, Квадрат разделенный на пополам по вертикали- глина, по горизонтали- гипс,Разделен и по вертикали и по горизонтали по средине - мел,два прямоугольника,как лесенка один наплывает на другой -торф.
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