Торжествуя, почуя, взрывая, удалая, посадив, преобразив -- напишите эти слова поморфемно.
Русский язык
Торжествуя, почуя, взрывая, удалая, посадив, преобразив -- напишите эти слова поморфемно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преобразив 1) пре - приставка 2) образ - корень 3) ив - суффикс 4) преобразив - основа 5) окончание нулевое. Посадив 1) по - приставка 2) сад - корень 3) ив - суффикс 4) посадив - основа 5) окончание нулевое. удалая 1) удал - корень 2) ая - окончание 3) удал - основа. взрывая 1) вз - приставка 2) ры - корень 3) в - суффикс 4) ая - окончание 5) взрыв - основа. почуя 1) по - приставка 2) чу - корень 3) я - окончание 4) почу - основа. Торжествуя 1) торжест - корень 2) в - суффикс 3) уя - окончание 4) торжеств - основа
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