Помогите решить пожалуйста данное задание умоляю!!! Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил.. выставку.2.Кое-кто с нашим проектом не согласил..3.Двое рабочих согласил..сь выполнить эту ...
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Помогите решить пожалуйста данное задание умоляю!!! Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил.. выставку.2.Кое-кто с нашим проектом не согласил..3.Двое рабочих согласил..сь выполнить эту работу.4.На полу , на стульях , на диване лежал.. много газет и журналов.5.В комнату вош.. Саша и другие ребята.6.Меня пришл.. встречать мама и два друга.7.Большинство учеников уже справил..сь с заданием.8.Посетителей пришл..только пятеро.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Множество посетило(ср.р.) 2.кое-кто согласился(он) 3. двое согласились(мн.ч.) 4.Много газет и журналов лежало(много лежало) 5.Саша и другие ребята вошли(перечисление) 6.Мама и два друга пришли(перечисление) 7. большинство справилось(ср.р.) 8.пятеро пришло(пятеро)
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