Помогите решить пожалуйста данное задание умоляю!!! Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил.. выставку.2.Кое-кто с нашим проектом не согласил..3.Двое рабочих согласил..сь выполнить эту ...

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Помогите решить пожалуйста данное задание умоляю!!! Спишите предложения употребляя глаголы в нужной форме. 1.Множество народа посетил.. выставку.2.Кое-кто с нашим проектом не согласил..3.Двое рабочих согласил..сь выполнить эту работу.4.На полу , на стульях , на диване лежал.. много газет и журналов.5.В комнату вош.. Саша и другие ребята.6.Меня пришл.. встречать мама и два друга.7.Большинство учеников уже справил..сь с заданием.8.Посетителей пришл..только пятеро.

Автор: Гость