У подножия горы барометр показывает 98642 Па,а на её вершине 90317 Па.Используя эти данные определите высоту горы

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давление с высотой изменяется согласно барометрической формуле p=p0*e^(-gMh/RT), тогда зная р=90317Па и р0=98642Па, а также учитывая что R=8,31ДЖ/мольК, g=9,8м/с^2, М=29*10^(-3)кг/моль и Т=273К, можно найти h=(RT/gM)ln(p0/p)=7781*lg98642/90317=7781*0,0849=660,4м