У подножия горы барометр показывает 98642 Па,а на её вершине 90317 Па.Используя эти данные определите высоту горы
Физика
У подножия горы барометр показывает 98642 Па,а на её вершине 90317 Па.Используя эти данные определите высоту горы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
давление с высотой изменяется согласно барометрической формуле p=p0*e^(-gMh/RT), тогда зная р=90317Па и р0=98642Па, а также учитывая что R=8,31ДЖ/мольК, g=9,8м/с^2, М=29*10^(-3)кг/моль и Т=273К, можно найти h=(RT/gM)ln(p0/p)=7781*lg98642/90317=7781*0,0849=660,4м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
девочки отгадывали имена героев сказки золотой ключик,Таня записала слово из 8 разных букв,а Юля из 7 букв,на сколько меньше букв использовала Юля,...
Математика
Один вертолет пролетел 480 км, а другой 800.Первый был в полете на 2 часа меньше второго. Сколько часов был в полете каждый , если их скорость один...
Английский язык
Қазақ тiлi