написати лист до свого друга

Гость: Гость:

Привіт. В мене все чудово. Навчаюся в школі, живу добре, влітку був(ла) у бабусі. А ти як живеш? Про що читаєш? Коли вже приїдеш до мене? Я тебе чекаю. Як отримаєш листа, одразу напиши мені відповідь.