написати лист до свого друга
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написати лист до свого друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привіт. В мене все чудово. Навчаюся в школі, живу добре, влітку був(ла) у бабусі. А ти як живеш? Про що читаєш? Коли вже приїдеш до мене? Я тебе чекаю. Як отримаєш листа, одразу напиши мені відповідь.
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